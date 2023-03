Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Gewerkschaft Rund 150 Menschen beim Verdi-Warnstreik

Bergstraße. Die von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi angekündigte Warnstreik-Welle im öffentlichen Dienst in Hessen hat am Dienstag mit Arbeitsniederlegungen in mehreren Städten und Landkreisen begonnen. Warnstreiks fanden unter anderen in Darmstadt, Rüsselsheim, Groß-Gerau und in Heppenheim statt. Dort gingen am Vormittag bis zu 150 Menschen auf die Straße, um für bessere Löhne zu demonstrieren.