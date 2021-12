Polizei kontrolliert 3G Regelung im ÖPNV in Darmstadt

Darmstadt. Polizeikräfte haben am Mittwoch (15.12.) Mitarbeiter der HEAG sowie der Stadtpolizei der Wissenschaftsstadt Darmstadt bei Kontrollen der 3G Regelungen im Öffentlichen Personen- und Nahverkehr unterstützt. Die Bilanz sei überwiegend positiv, wie die Polizei berichtet: Eine große Mehrheit der kontrollierten Bürgerinnen und Bürger gingen verantwortungsvoll und besonnen mit den notwendigen Corona Regeln um. Darüber hinaus erfuhren die Einsatzkräfte eine überwiegend positive Resonanz in Bezug auf die Kontrolle und Durchsetzung der geltenden Bestimmungen im Rahmen von Bürgergesprächen.

Zwischen 16 Uhr und circa 21.30 Uhr wurden an der Haltestelle am Schloss, an der Endhaltestelle Böllenfalltor sowie in der Rhein-Neckar-Straße stattfanden, über 400 Personen durch Streifenteams des 2. Polizeireviers sowie Kolleginnen und Kollegen der Hessischen Bereitschaftspolizei überprüft. Hierbei stellten sie 29 Verstöße gegen Corona Regelungen festgestellt, die unter anderem Anzeigen nach sich zogen. Ebenfalls zur Anzeige gebracht wurden 42 Leistungserschleichungen, die die Mitarbeiter der HEAG feststellten.