Bis in die Abendstunden des Montags haben Betrüger wieder einmal versucht, an das Ersparte argloser Angerufener zu gelangen. Rund ein Dutzend Telefonate registrierte die Polizei im Odenwaldkreis. Hauptsächlich wurden Haushalte in Michelstadt angewählt. Die Ordnungshüter wissen aber auch, dass solche Anrufe wellenartig auftreten und schon in den nächsten Tagen im Bereich Bergstraße, Darmstadt

...