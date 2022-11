Peter Maffay kommt zum Hessentag in Pfungstadt

Pfungstadt. Drei weitere Publikumsmagnete für den 60. Hessentag im kommenden Jahr in Pfungstadt: Peter Maffay, Nico Santos und „tAKiDA“ sind als Acts für die Sparkassen-Arena und das Hessentags-Festzelt bestätigt.

Nachdem mit Silbermond, Bülent Ceylan, Sarah Connor, Andrea Berg und den Broilers bereits echte Top-Acts zum Hessentag kommen, stehen nun drei Stars fest. Sie treten in der Sparkassen-Arena beziehungsweise im Hessentags-Festzelt auf, in dem bis zu 2500 Personen Platz finden werden.

Erfolgreicher Rockmusiker

Peter Maffay ist mit 21 Nummer-eins-Alben und 50 Millionen verkauften Tonträgern Deutschlands erfolgreichster Rockmusiker. Erst 2019 feierte er doppeltes Jubiläum: seinen 70. Geburtstag und 50 Jahre Bühne. Am Samstag, 3. Juni, wird der Vollblutmusiker in der Sparkassen-Arena zu erleben sein.

Nico Santos ist mit fast 110 000 Plays der meistgespielte Künstler im deutschen Radio, womit er selbst internationale Superstars wie P!nk oder Ed Sheeran in den Schatten stellt. In Pfungstadt kann man sich auf den erfolgreichen aufstrebenden Sänger, Songwriter und Musiker ebenfalls am Samstag, 3. Juni, freuen – Treffpunkt ist das Festzelt des Hessentags.

Mit „tAKiDA“ steht außerdem der erste internationale Act für den Hessentag in Pfungstadt fest. Robert Pettersson, Tomas Wallin, Mattias Larsson, Chris Rehn und Kristoffer Söderström sind die brillanten Köpfe hinter der größten schwedischen Rockband, der 2006 mit ihrem Debütalbum „Make You Breathe“ der Durchbruch in Schweden gelang. Am Freitag, 9. Juni, tritt die Gruppe im Hessentags-Festzelt auf.

Das bisherige Line-up der Sparkassen-Arena: 2. Juni Sarah Connor, 3. Juni Peter Maffay und Band, 5. Juni Bülent Ceylan, 8. Juni Broilers, 9. Juni Silbermond, 10. Juni Hessentags-Schlagerfestival mit Andrea Berg und Band.

Der Hessentag gilt als ältestes und größtes Landesfest Deutschlands und zieht alljährlich hunderttausende Besucher aus Hessen und dem gesamten Bundesgebiet an. Im Rahmen des Hessentages finden in der austragenden Stadt attraktive Kulturveranstaltungen aus den Bereichen Musik, Comedy und Show statt.

Der 60. Hessentag findet vom 2. bis 11. Juni in Pfungstadt statt. Pfungstadt richtet nach 1973 bereits zum zweiten Mal einen Hessentag aus. red