Mit der Vergangenheit Heppenheims in der Zeit des Nationalsozialismus befasste sich der Heppenheimer Geschichtsverein am Donnerstag und Freitag. Der Verein will sich dafür einsetzen, dass diese Aspekte stärker ins Bewusstsein der Bevölkerung rücken.

„Wir müssen weiter Denkmäler und Erinnerungstafeln anbringen, unsere Pressearbeit zum Thema verstärken, mit Schulen und Studierenden

...