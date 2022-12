Neues Führungsduo bei der Bergsträßer Grünen Jugend

Bergstraße. „Dieses Jahr gehört dem Vorstand erstmals kein Gründungsmitglied der GJ an. Das bietet Raum für neue Ideen und Ansätze“, sagte Lea May, die neue Sprecherin der Grünen Jugend (GJ) Bergstraße bei der Kreismitgliederversammlung. Die Einhäuserin wurde gemeinsam mit Daniel Fendrich aus Lampertheim gewählt. Sie übernehmen die Position von Moritz Müller aus Bensheim. Der ausgeschiedene Müller hatte den Kreisverband Grüne Jugend Bergstraße einst mitgegründet. Unterstützt werden sie von Schatzmeisterin Julia Müller aus Lorsch sowie den Beisitzern Jonas Helfrich aus Wald-Erlenbach und Marco Fries aus Bensheim.

Um neue Ideen entwickeln zu können sei es wichtig, sich mit anderen Jugendorganisationen auszutauschen und sich mit den Problemen vor Ort zu beschäftigen, ergänzte Fendrich. „Regionaler Klimawandel“ sei als Jahresthema gewählt worden. Der Fokus liege auf den Auswirkungen des Klimawandels auf die Bergstraße.

„Wir möchten das abstrakte Konzept des Klimawandels veranschaulichen, den Menschen aufzeigen, wieso unsere Natur schützenswert ist, und gemeinsam nach lokalen Lösungsansätzen suchen“, erläuterte Fendrich.

Lea May und Julia Müller üben jeweils ein Mandat im Kreistag aus, May sitzt zusätzlich in der Einhäuser Gemeindevertretung. „Das ist wichtig, damit die Stimmen junger Menschen gehört und ihre Ideen umgesetzt werden können“, sagte Müller. Im vergangenen Jahr war die GJ Bergstraße unter anderem auf Solidaritätskundgebungen für die Ukraine und den Iran vertreten.

Die Nachwuchs-Grünen nahmen an der Bergsträßer Nachhaltigkeitsmesse teil , organisierten ein Event mit den Jungen Europäischen Föderalisten sowie eine politische Bildungsfahrt nach Brüssel. Der neue Vorstand nimmt den Angaben zufolge umgehend seine Arbeit auf und betonte, dass Interessierte und neue Mitglieder immer willkommen sind. red