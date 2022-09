Neue Rekorde beim Stadtradeln im Kreis Bergstraße

Bergstraße. Zum dritten Mal hat der Kreis Bergstraße dieses Jahr an der internationalen Stadtradeln-Aktion teilgenommen. Im Mai machten 20 regionale Kommunen drei Wochen lang mobil, um gemeinsam aktiv ein Zeichen für nachhaltige Mobilität und für den Radverkehr setzen. Am Samstag wurden im Rahmen des ersten Bergsträßer Klimaforums die Sieger gekürt.

Bei der Aktion geht es zum einen um den Spaß am Fahrradfahren. Aber auch darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Rad im Alltag zu gewinnen und so einen persönlichen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, sagte Landrat Christian Engelhardt im Bürgerhaus: „Radfahren ist ein wichtiger Teil der Mobilitätswende.“

Deutlich mehr Teilnehmer

Teilnehmen können alle, die im Kreis Bergstraße leben, arbeiten, einem Verein angehören oder die Schule besuchen. In diesem Jahr haben 3692 Radfahrer in 190 Teams knapp 667 000 Kilometer zurückgelegt und dabei nach Angaben der Kreisverwaltung rund 103 Tonnen CO2 (im Vergleich zum Autofahren) eingespart. Das waren deutlich mehr Teilnehmer und Rad-Kilometer als in den beiden Jahren zuvor.

Die Sieger wurden in verschiedenen Kategorien gekürt und mit einer Urkunde ausgezeichnet. Unter den Kommunen hat Biblis alle abgehängt: Mit einem Schnitt von geradelten 5,56 Kilometern je Einwohner wurde die Gemeinde – heruntergerechnet auf die Einwohnerzahl - Kommunensieger aller teilnehmenden Kommunen im Kreisgebiet. Auf die meisten geradelten Kilometer kam im Kreis die Stadt Viernheim mit 171 712 Kilometern. Die Einzelwertung im Kreis Bergstraße gewann Freddy Jenner von den Feuerwehren der Stadt Bürstadt mit 2452 Kilometern. Beste Schulen waren die Albertus-Magnus-Schule Viernheim mit 66 859 Kilometern vor dem Alten Kurfürstlichen Gymnasium Bensheim mit 43 686 Kilometern. Aktivstes Team war die TV 1891 Bürstadt (22 757 Kilometer), in der Kategorie der größten Teams siegte die Sparkasse Starkenburg mit 66 Teilnehmern vor der PSG Lorsch mit 46 aktiven Radlern.

Erstmals hatten die Teilnehmer im Kreis Bergstraße mehr als eine halbe Million Kilometer überschritten. Erklärtes Ziel beim nächsten Mal ist laut Landrat die 750 000-Kilometer-Marke.