"Möge die Macht mit dir sein" - Heute ist Star Wars Tag

Die Star Wars Fans unter euch wissen natürlich sofort, worum es geht, wenn sie diesen berühmten Satz hören. Heute, am 4. Mai, ist weltweiter Star Wars Tag.

Auf englisch spricht man das Datum „May, the fourth“ aus. Und da „May, the fourth“ wie „may the force“ klingt, also „möge die Macht“, beschlossen einige Star Wars Fans 2011, diesen Tag als Star Wars Tag zu feiern. Am 4. Mai 2015 haben sich sogar Astronauten auf der Internationalen Raumstation Star Wars angesehen, um die Filme zu feiern. Seit Disney die Rechte an Star Wars 2012 gekauft hat, wird der Tag auch jedes Jahr groß in den Disneyland-Parks und Studios gefeiert. Die neun Filme gehören zu den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten. 1977 erschien „Krieg der Sterne“. Es folgten acht weitere Filme über Luke Skywalker, seinen Freund Han Solo, den bösen Darth Vader und den Jedi-Ritter Obi-Wan Kenobi. Außerdem gibt es zwei Filme über die Geschehnisse außerhalb der Hauptgeschichte, und mehrere Serien. Die nächste Trilogie (drei Filme, die eine Geschichte erzählen) ist bereits in Planung. Neben den Filmen gibt es Bücher, Comics und Videospiele, die sich um das Star Wars Universum drehen. Die Geschichte über die helle und die dunkle Seite der Macht, über Jedi-Ritter und Sith wird seit über 40 Jahren erzählt und so schnell nicht enden. Vielleicht schaut ihr euch ja heute auch die Filme an, wenn ihr schon alt genug seid. Möge die Macht mit euch sein. Euer Fred Fuchs fw