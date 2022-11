Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Wirtschaft Milliardenabschreibung und Missstände bei Dentsply Sirona in den USA

Bergstraße. Der Dentaltechnikkonzern Dentsply Sirona - mit seinem großen Standort in Bensheim - weist für das Geschäftsquartal, das im September endete, voraussichtlich eine Milliardenabschreibung aus. Details wurden in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht zum Ausblick auf vorläufige Zahlen nicht genannt. Genaueres dürfte im nächsten Quartalsbericht stehen.