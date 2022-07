Mehrere Autos in Heppenheim beschädigt – Polizei sucht nach Zeugen

Heppenheim. Mehrere Fahrzeuge sind in der letzten Woche in Heppenheim beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde auf dem Bauhausparkplatz bereits am Montag zwischen 11.45 und 12.15 ein weißer Ford Puma beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Ortsdurchfahrt Unter-Hambach ein schwarzer VW-Passat-Kombi von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Es entstand ebenfalls ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Unfallverursacher hat sich bislang nicht gemeldet.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Tel. 06252/7060.