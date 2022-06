Keine Schulobstlieferungen mehr an Mannheimer Grundschulen und Kitas nach den Pfingstferien: Das kündigte der Obstbau-Betrieb Hauck vor den Pfingstferien neben den im Gemeinderat vertretenen Fraktionen auch den gut 30 Einrichtungen an, die er beliefert. Die ersten Rückmeldungen hat er inzwischen bekommen. Etwa ein halbes Dutzend Kitas, so Hauck, habe sich ihm gegenüber geäußert.

„Für

...