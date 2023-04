Leckeres Essen auf vier Rädern

Ab dem 28. April gibt es in Bensheim für vier Tage richtig viel auszuprobieren. Und das meine ich ganz wörtlich. Dann startet nämlich das „Street Food & Music Festival“ auf dem Beanuer Platz. Bei einem Street-Food-Festival stehen nämlich viele verschiedene „Foodtrucks“ nebeneinander. Das sind Imbisswagen, in denen, in einer kleinen Küche, frisch gekocht wird. Und da geht es eben sehr vielfältig her, weil jeder Wagen eine andere Spezialität zubereitet. Egal, ob ihr Lust auf mexikanische Tacos, indisches Curry oder amerikanische Burger habt: Auf einem Streetfood-Festival wird ziemlich sicher jeder etwas finden, das ihm schmeckt.

Dass Foodtrucks immer beliebter werden und es immer mehr von ihnen gibt, hat einen einfachen Grund: Das Essen am Foodtruck bekommt man dort schnell und günstig direkt auf die Hand. Für viele Menschen ist das also die ideale Gelegenheit, schnell in der Mittagspause etwas leckeres zu essen. Und damit das Essen vom Foodtruck nicht langweilig wird, lassen sich die Köche in den fahrenden Imbissbuden immer wieder neue Leckerbissen einfallen, die sie verkaufen können. So gibt es nicht mehr nur Fastfood, sondern auch leckeres gesundes Essen. red

Info: Den Podcast zu den Kindernachrichten findet ihr jede Woche unter www.bergstraesser-anzeiger.de oder bei eurem Lieblings-Podcast-Anbieter.