Klimafreundlich mit dem Bus fahren

Ihr kennt das sicher: Ihr möchtet einen Freund oder eine Freundin besuchen, einkaufen oder ins Kino gehen. Aber eure Eltern haben leider keine Zeit euch irgendwo hinzufahren. Theoretisch kann man ja überall mit dem Fahrrad hinfahren. Aber was macht man, wenn es regnet, man weiter weg wohnt oder einfach keine Lust mit dem Rad zu fahren?

Eine einfache Lösung, die auch noch klimafreundlich ist, ist das Fahren mit dem Bus. Viele von euch haben sicher ein Schülerticket, mit dem sie den Bus nutzen können. Und ansonsten ist eine Fahrkarte für Schüler auch gar nicht teuer. So kommt ihr leicht und bequem überall hin.

Fred Fuchs © MM

Das Wort „Bus“ ist übrigens eine Abkürzung für „Omnibus“. Das ist lateinisch und bedeutet „für alle“. Busse sind öffentliche Verkehrsmittel, die von allen genutzt werden können. Gemeinsam mit Zügen, Taxis, U- und Straßenbahnen gehören sie zum ÖPNV. Diese Abkürzung steht für öffentlicher Personen-Nahverkehr.

Also Fahrzeuge, die von der Öffentlichkeit, also von jedem, genutzt werden können, um Orte in der Nähe leicht zu erreichen. Dabei geht es um den Transport von Menschen von einem Ort zum anderen. Werden Gegenstände transportiert, spricht man vom Güterverkehr, der durch Güterzüge oder Lkw stattfindet. fw