Im Kreis Bergstraße sind jetzt die angepassten Impfstoffe von Biontech und Moderna verfügbar

Bergstraße. Bergstraße. Die EU-Kommission hat zwei an die Omikron-Variante BA.1 angepasste Impfstoffe zugelassen. Am Montagnachmittag werden die neuen Vakzine von Biontech und Moderna auch an das Impfzentrum des Kreises Bergstraße in Heppenheim (Spessartstraße 2) ausgeliefert. Verimpft werden können sie dann ab Dienstag, 13. September.

Diese neuen Impfstoffe sind sowohl an die ursprüngliche Form des Coronavirus als auch an den Omikron-Subtyp BA.1 angepasst. Alle Personen, die es wünschen, können sich in Heppenheim impfen lassen. Aufgrund reglementierter Mengen beim Impfstoff von Biontech sei jedoch eine freie Wahl des Impfstoffes möglicherweise nicht immer gegeben, heißt es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt.

Nur zur Auffrischung gedacht

Die neuen Impfstoffe sind nur für Auffrischungsimpfungen gedacht und können nicht für die Grundimmunisierung genutzt werden. Für diese stehen im Kreis-Impfzentrum in Heppenheim weiter die bisher eingesetzten Impfstoffe von Biontech, Moderna und Novavax bereit.

Die beiden neuen Impfstoffe von Biontech und Moderna können bei Personen ab zwölf Jahren eingesetzt werden, die mindestens die Grundimmunisierung gegen Covid-19 erhalten haben. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt bisher eine vierte Impfung für Personen ab 60 Jahren.

Die Impfstelle ist montags, dienstags und freitags jeweils in der Zeit von 8.30 bis 15.30 Uhr sowie mittwochs und donnerstags von 12.30 bis 19.30 Uhr geöffnet. Trotz Privatstraße ist eine Anfahrt mit dem Pkw bis direkt zur Impfstelle möglich. An der regionalen Impfstelle des Kreises können Personen ab dem fünften Lebensjahr ohne Terminvereinbarung eine Impfung erhalten.

Landrat Christian Engelhardt sagt dazu: „Ich hoffe, dass die Nachfrage sowohl bei Risiko-Patienten als auch allen anderen, denen von der Stiko eine Auffrischungsimpfung empfohlen wird, steigt und sich möglichst viele dieser Personen dafür entscheiden, sich boostern zu lassen. Die neuen Impfstoffe bieten eine zusätzliche Absicherung, eine mögliche Herbstwelle weiter abzumindern. Ich freue mich aber auch über jeden, der jetzt noch für eine Grundimmunisierung bei unserem Impfzentrum oder dem mobilen Impfteam vorbeikommt.“

Stagnierende Infektionszahl

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Kreis Bergstraße stagniert unterdessen auf niedrigem Niveau. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag den Zahlen des Robert-Koch-Instituts zufolge gestern bei 285 - vor Wochenfrist betrug dieser Wert 267. Das Landratsamt veröffentlichte zudem gestern die Infektionszahlen für die zurückliegende Woche. Im Zeitraum von Freitag (2. September) bis Donnerstag (8. September) - wurden nach Angaben des Kreises Bergstraße insgesamt 776 neue Corona-Fälle registriert. Im Berichtszeitraum waren dem Landratsamt zufolge zwei neue Todesfälle einer 83 Jahre und einer 81 Jahre alten Person zu registrieren, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen. Deren Zahl liegt damit bei 490.

119 neue Fälle in Bensheim

Die meisten Neuinfektionen gab es im Berichtszeitraum des Kreises in Bensheim (119), gefolgt von Lampertheim (96) und Viernheim (67). In Heppenheim wurden 52 Neuinfektionen registriert, in Lorsch 46, in Zwingenberg 42, in Einhausen 25, in Lautertal 20 und in Lindenfels 16.

In den Nachbarkreisen ergibt sich ein ähnliches Bild - im Odenwaldkreis lag die Inzidenz gestern bei 265, im Kreis Darmstadt-Dieburg bei 268, in der Stadt Darmstadt bei 230, im Kreis Groß-Gerau bei 230, im Rhein-Neckar-Kreis bei 210, im Kreis Alzey-Worms bei 101, in Heidelberg bei 170, in Mannheim bei 176, in Ludwigshafen bei 175 und in Worms bei 73.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis von 43 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 25 Betten belegt - davon aktuell zwei mit an Covid-19 infizierten Patienten, von denen aktuell ein Patient invasiv beatmet werden muss.

2945 weitere Infektionen sind nach Zahlen des RKI gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 2 432 206. Die Inzidenz im Bundesland lag gestern bei einem Wert von 261. Insgesamt 10 975 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind 46 mehr als vor einer Woche. (red)