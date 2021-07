Großbrand in der Nacht zum Sonntag in Lampertheim-Rosengarten: Mehrere Hundert Strohballen stehen um kurz nach Mitternacht auf einer Freifläche im Bereich „Am Küblinger Damm“ in Flammen. Sie bilden eine 40 Meter lange Feuerfront, die von mehr als 100 Einsatzkräften fast aller Feuerwehren der Umgebung stundenlang und bis zur völligen Erschöpfung einzelner Helfer bekämpft wird. Erst am späten

...