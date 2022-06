Heute ist Siebenschläfertag

Eine alte Bauernregel besagt: „Das Wetter am Siebenschläfertag noch sieben Wochen bleiben mag.“ Scheint am 27. Juni also die Sonne, dann soll es auch in den nächsten Wochen gutes Wetter geben. Laut dem Deutschen Wetterdienst trifft die Regel bei uns in Süddeutschland tatsächlich in 60 bis 70 Prozent der Fälle zu.

Heute können wir kinderleicht in der Zeitung und in den Nachrichten sehen, wie das Wetter in den nächsten Tagen werden soll. Dafür sammeln Wetterstationen auf der ganzen Welt Daten wie Temperatur, Windgeschwindigkeit oder Luftdruck. Doch auch früher war es besonders für Landwirte wichtig zu wissen, ob es am nächsten Tag regnen wird oder nicht. Anhand der Wetterlage wird nämlich entschieden, wann gesät und wann geerntet wird. Daher haben Bauern das Wetter lange Zeit genau beobachtet und sind dabei zu dem Ergebnis gekommen, dass man an bestimmten Tagen Vorhersagen für einen größeren Zeitraum treffen kann.

Seinen Namen verdankt der Siebenschläfertag einer christlichen Legende. Dieser zufolge flüchteten sieben Christen in der Zeit der Christenverfolgung in eine Berghöhle, wo sie lebendig eingemauert wurden. Dort schliefen sie mit Gottes Hilfe 195 Jahre lang, bis sie an einem 27. Juni gerettet wurden. Mit dem niedlichen Nagetier hat der Tag dagegen nichts zu tun.

Ob die Regel dieses Jahr zutrifft, könnt ihr selbst erforschen – merkt euch das Wetter von heute und beobachtet es in den kommenden Wochen. lfi

