Politik Hessische Landesregierung plant Haushalt ohne neue Schulden

Die hessische Landesregierung plant einen Haushalt ohne neue Schulden. Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) kündigte am Freitag in Wiesbaden bei der Präsentation des Entwurfs für den Doppelhaushalt 2023/24 an, dass auch alte Schulden zurückgezahlt werden sollen.