Gibt es an der Bergstraße Geflüchtete erster und zweiter Klasse? Mit dieser Frage haben sich Karin Bormann und Ulrike Schepp, beide ehrenamtliche Integrationsbegleiterinnen in Bensheim an diese Zeitung gewandt.

„Seit 2015 bin ich ehrenamtlich in der Begleitung von Geflüchteten tätig“, berichtet Bormann. „Leider sieht man in letzter Zeit, dass sich unter ihnen eine

...