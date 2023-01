GEW: „Nicht in die Falle einer schwarz-weißen Weltsicht tappen“

„Wir können nichts dafür, was war. Aber wir können etwas dafür, dass es so niemals mehr sein wird. Genau deshalb ist ein Erinnern so wichtig – an das, was war und was hoffentlich niemals wieder sein wird“, schloss Holger Giebel, Vorsitzender des Bergsträßer Kreisverbandes der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) seine Rede bei der Veranstaltung anlässlich des Tags zum Gedenken an die

...