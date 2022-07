Freie Plätze für Fahrt in Hessenpark - Ausflug am Dienstag

Auerbach. Am Dienstag (26.) sind für die Fahrt der Awo Auerbach zum Hessenpark in Neu-Anspach kurzfristig fünf Plätze frei geworden. Der Familienausflug in den Sommerferien zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass Kinder bis zum 14. Lebensjahr kostenlos an der Fahrt teilnehmen können. Auch der Eintritt für die Kinder wird von der Awo übernommen.

Zwischenstopp in Bad Homburg

Der Hessenpark gibt einen eindrucksvollen Einblick auf die unterschiedlichen Baustile hessischer Dörfer. Bei Mitmachaktionen kann man zudem viel über traditionelles hessisches Handwerk erfahren. Auch die vorhandene Gastronomie bietet klassische hessische Speisen und Getränke.

Auf der Rückreise erfolgt noch ein Zwischenstopp in Bad Homburg. Die Anreise beginnt um 9 Uhr ab Malepartus, weitere Zustiegsmöglichkeiten sind Krone (9.05 Uhr), Burgstraße (9.10 Uhr), Zwingenberg Rewe (9.15 Uhr), Rodau (9.20 Uhr), Fehlheim (9.25 Uhr), Bensheim in der Schwanheimer Straße (9.35 Uhr) sowie am Bensheim Bahnhof (9.45 Uhr).

Anmeldungen für den Ausflug am Dienstag sind ausnahmsweise telefonisch bei Horst Knop (06251/74887) möglich.