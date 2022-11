Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Wirtschaft Finanz-Show von SAP und BASF auf der Bühne im Musiktheater Rex

Bergstraße. Die sich in den letzten Jahren gerade bei privaten Anlegern etablierende Aktienkultur in Deutschland hält der schwierigen Marktlage stand. Das Interesse an einer langfristigen Vermögensbildung und aktienbasierten Anlageformen dauert an. Die Menschen lassen sich offenbar nicht mehr so schnell durch Börsenturbulenzen verunsichern und verstehen, dass kurzfristige Schwankungen am Aktienmarkt in der langfristigen Betrachtung wenig Relevanz haben.