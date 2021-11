Feuer in Darmstädter Schule: Polizei geht von Brandstiftung aus

Kriminalität. Im Sekretariat einer Schule in Darmstadt ist am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Derzeit sehe es nach Brandstiftung aus, sagte ein Sprecher der Polizei. Offenbar seien Unbekannte in das Gebäude eingestiegen, hätten das Feuer gelegt und seien "wieder abgehauen", hieß es. Weitere Räume seien nach ersten Informationen nicht betroffen. Die Feuerwehr war am Morgen vor Ort.

Eine Putzkraft hatte den Brand bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Sie habe eine "Gestalt sowie Feuerschein" erkannt, teilte die Polizei mit. Mehrere Fenster seien stark beschädigt oder aufgebrochen worden. Im Inneren des Gebäudes hätten die Beamten Verwüstungen festgestellt, Schmorspuren an einem Fenster sowie verbranntes Papier und angekokelte Elektronikgeräte gefunden.

Der Sachschaden betrage mehrere Zehntausend Euro, hieß es. Die Polizei fahndet nun nach dem Täter und sucht nach Zeugen. Der Schulbetrieb findet am Freitag statt.