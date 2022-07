Fahne für Hessentag 2023 in Pfungstadt übergeben

Wiesbaden. Im kommenden Jahr soll nach coronabedingter Zwangspause wieder das Landesfest Hessentag gefeiert werden. Am Freitag wurde der südhessischen Gastgeberkommune Pfungstadt die offizielle Hessentagsfahne überreicht. "Die Planungen laufen bei uns auf Hochtouren", sagte Bürgermeister Patrick Koch (SPD) mit Blick auf die 60. Auflage dieser Veranstaltung vom 2. bis zum 11. Juni 2023.

Traditionell wird die Fahne eigentlich beim abschließenden Festzug des Hessentags an den neuen Ausrichter überreicht. Wegen der pandemiebedingten Absage der diesjährigen Veranstaltung in Haiger erfolgte die Übergabe nun in der Staatskanzlei in Wiesbaden.