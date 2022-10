„Eis-Toni“ nach Unfall bei Bürstadt gestorben

Bürstadt. Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 44 bei Bobstadt in der Nacht von Freitag auf Samstag ist der 70 Jahre alte Fahrer des Transporters am Dienstagabend in einem Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Es handelt sich bei dem Unfallopfer um einen in der Region bekannten fahrende Eisverkäufer, der unter dem Namen „Eis-Toni“ bekannt ist. Der Lampertheimer mit italienischen Wurzeln war Jahrzehnte in der Region unterwegs. Seine große Glocke, mit der er die Ankunft des mobilen Eisstandes ankündigte, war bis in die Abendstunden weithin zu hören. Vor allem von den Kleinsten wurde er oft sehnsüchtig erwartet.

Vor drei Jahren war der damals 67-Jährige schon einmal mit seinem Fahrzeug verunglückt. Die gesamte Region von Lampertheim bis Groß-Rohrheim hatte seinerzeit im Rahmen einer Spendenaktion zusammengelegt, damit sich ihr heiß geliebter „Eis-Toni“ ein neues Fahrzeug leisten kann.

In der Nacht vom vergangenen Freitag auf Samstag war der Kleinbus auf der B 44 in Richtung Bürstadt unterwegs. Nach Informationen der Polizei kam er ins Schleudern und von der Fahrbahn ab. Der Transporter hat sich laut den Einsatzkräften dabei mehrfach überschlagen, rutschte die Böschung hinunter und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache dauern an. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand gehen die Ermittler davon aus, dass an dem Verkehrsunfall kein weiteres Fahrzeug beteiligt war. red/pol