Einen Brief an den Weihnachtsmann

In ein bisschen mehr als einem Monat ist schon wieder Weihnachten. Zu Weihnachten gehören traditionell gemeinsames Essen, Beisammensein, Singen und natürlich Geschenke. Damit Christkind oder Weihnachtsmann wissen, was ihr euch wünscht, schreibt ihr ihnen am besten einen Wunschzettel.

Auf diesem könnt ihr dann schreiben, welche Wünsche ihr habt und vielleicht gehen sie ja in Erfüllung.

Wie einen richtigen Brief, könnt ihr auch euren Wunschzettel in den Briefkasten werfen und die Deutsche Post kümmert sich darum, dass der Brief dort ankommt, wo er hinsoll. Und der Weihnachtsmann und das Christkind beantworten auch eure Briefe.

Die Adresse des Weihnachtsmanns ist:

An den Weihnachtsmann, Himmelsthür, 31137 Hildesheim.

Die Adresse des Christkinds lautet:

An das Christkind

97267 Himmelstadt

Damit eure Briefe rechtzeitig ankommen und Weihnachtsmann und Christkind noch Zeit für eine Antwort haben, solltet ihr sie spätestens zwei Wochen vor Weihnachten verschicken. Sie bekommen schließlich viele tausend Briefe auf einmal. fw

