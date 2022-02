Einblicke in Bibel und Koran

Heppenheim. Das Martin-Buber-Haus weist auf seine beiden nächsten Vorträge hin.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am kommenden Donnerstag (3.), vergleicht Martin Bauschke die Darstellung der Isaak-Opferung in Bibel und Koran. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und ist über einen kostenlosen Zoom-Link (Mail an: meurer@iccj.org) zu empfangen.

Neues Programm liegt aus

Der Abschlussvortrag für das Jubiläumsjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland über die Familie Buber mit Prof. Dominique Bourel findet live im Marstall am darauf folgenden Donnerstag (10.) statt.

Dafür kann man sich auf eine Gästeliste setzen lassen (Mail an meurer@iccj.org). Das neue Programm liegt wieder kostenlos in der Touristeninformation, der Stadtbücherei und am Martin-Buber-Haus aus.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2