Ein Pilgerweg für alle durch den Odenwald

Wandert ihr auch so gerne wie ich? Im Wald zu spazieren, kann richtig toll sein. Die Luft ist frisch, wenn man Glück hat, singen die Vögel, entlang des Weges ist alles grün. Manche finden das so gut, dass sie nicht nur einfach mal kurz auf eine Wandertour gehen, sondern gleich für mehrere Tage oder sogar Wochen. Übernachten können sie unterwegs, zum Beispiel in Gasthäusern oder Herbergen.

Eine besondere Form des Wanderns ist das Pilgern. Es soll Gelegenheit bieten, den Alltagsstress hinter sich zu lassen und über das Leben und die eigene Beziehung zu Gott nachzudenken. Viele gehen solche Wege in Gruppen – eine gemeinsame Wanderung soll auch den Zusammenhalt stärken, dadurch, dass die Wanderer dasselbe Ziel haben und sich gegenseitig helfen können.

Fred Fuchs © MM

Besonder berühmt ist der Jakobsweg, ein Netz von vielen Pilgerwegen, die am Ende nach Santiago de Compostela in Spanien führen. Jetzt wurde in Beedenkirchen ein neuer Weg eingeweiht. Er führt von Bensheim-Auerbach über den Odenwald bis nach Heidelberg. Schüler aus Neckargemünd hatten die Idee, sie haben die Strecken ausprobiert und den Weg für Informationstafeln, Flyern und Internetseiten beschrieben. Wer an einem Baum einen gelben Beutel auf weißem Grund sieht weiß, dass er auf diesem Weg ist. Den Schülern war es dabei besonders wichtig, dass sich jeder auf diesem Weg bewegen kann, nicht nur wer körperlich fit ist, sondern auch, wer nicht oder nicht gut gehen kann. Die Strecken wurden so ausgesucht, dass auch Menschen in Rollstühlen ihn in Begleitung zurücklegen können. Ein Pilgerweg für alle. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr ihn mal ausprobieren. kbw