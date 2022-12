Ein Papst, der Silvester seinen Namen gab

Liebe Kinder, wie ihr wisst, steht morgen Silvester vor der Tür. Wie jedes Jahr lade ich meine Familie in meinen Fuchsbau ein. Dann essen wir Raclette und gucken immer um 0 Uhr das beeindruckende Feuerwerk am Himmel an. Aber habt ihr euch schon mal gefragt, wo Silvester überhaupt herkommt und warum wir es feiern?

Der Name Silvester kommt von dem gleichnamigen Papst Silvester. Dieser Papst wurde um das Jahr 265 geboren und starb am 31. Dezember des Jahres 335. Silvester war bis zu seinem Tod 21 Jahre Bischof von Rom und damit der Nachfolger des Apostels Petrus. Er sorgte unter der Aufforderung Kaiser Konstantins des Großen für den Friedensschluss zwischen dem Römischen Reich und dem Christentum, was ein wichtiges Ereignis der damaligen Zeit war.

Weil er an diesem Tag gestorben ist, nennt man seitdem den letzten Tag des Jahres Silvester. Viele Katholiken gedenken am Jahresende ihrem heiligen Papst. Traditionell möchte man an diesem Tag die bösen Geister vertreiben und das neue Jahr gebührend empfangen. Aufgrund dessen wird Silvester mit Feuerwerk, Glücksbringern und Bleigießen gefeiert. ad