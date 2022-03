Ein Fisch aus Gernsheim

Bergstraße. In unserer Ausgabe der Bergsträßer Ansichts-Sachen vom 2. März hatten wir das Bild eines Fisches veröffentlicht, oder besser: das Bild eines Motivwagens mit einem übergroßen Fisch.

Der Motivwagen mit dem Fisch, zu dem Leser Gerhard Schneidler Interessantes berichtet hat. © Neu

Unser Leser Gerhard Schneidler konnte nun das Rätsel um den Fisch höchstwahrscheinlich lösen. Wie er berichtete, stammt dieser Motivwagen wohl aus Gernsheim und zeigt den Fisch namens Jonas.

Im Jahre 1956 erbaute ein Mitglied des ASV Gernsheim anlässlich der 600-Jahr-Feier der Stadt Gernsheim den ersten „Jonas“ und schuf das „Aushängeschild“ seiner Heimatstadt und des Fischerfestes.

Noch heute ist Jonas der Botschafter der Fischer- und Schifferstadt Gernsheim im In- und Ausland. Gerhard Schneidler wohnt zwar in Heppenheim-Kirschhausen, hat aber seine Wurzeln in Gernsheim.

Er entstammt einer aus einer alten Schifffahrtsfamilie, die von 1701 bis heute auf dem Rhein und dem Neckar als Binnenschiffer aktiv sind.

Obwohl er selbst nicht diesen Beruf wählte, sondern Schreiner gelernt hat, hat er die Liebe zur Schifffahrt in den Genen und betreibt ein kleines Schifffahrtsmuseum in Kirschhausen. tn