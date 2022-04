Eier färben mit Zwiebelschalen

Techniken, bei denen natürliche Farben zum Einsatz kommen, sind immer beliebter. Denn das ist auch gut für die Umwelt. Werden Ostereier in einem Zwiebelschalensud gekocht, färben sie sich auf natürliche Art braunrot. Mit Blättern und Blüten, die mit einem Stück Nylonstrumpf an die (weißen) Eier gebunden werden, können so schöne Abdrücke entstehen. Am besten lasst ihr euch dabei von euren Eltern helfen.

Und so funktioniert’s: Zuerst füllt man einen großen Topf mit Wasser, gibt die Zwiebelschalen hinein und kocht das Ganze etwa zehn Minuten. In der Zwischenzeit bindet man die Blüten und Blätter, etwa von Gänseblümchen oder Löwenzahn, auf die Eier. „Man sollte darauf achten, flache Blüten ohne Knubbel zu verwenden“, rät Sabine Schulze, die den Blog „bee in flipflops“ betreibt. Die Blüten und Blätter fixiert sie mit Abschnitten von Feinstrumpfhosen und bindet sie oben und unten zu. So werden die Eier im Zwiebelsud etwa zehn Minuten gekocht. Anschließend gibt man die Eier in ein Sieb, das in einer Schüssel steht und schreckt sie ab. Danach abtropfen lassen und die Eier von den Strümpfen befreien. Die Blüten können abgerieben oder gezupft werden. dpa