Drei Prozent Raser auch am Blitzer-Tag

Darmstadt/Bergstraße. Der „Speedmarathon“ genannte Blitzer-Tag der Polizei am Donnerstag verlief nach Einschätzung der Beamten überwiegend positiv.

Insgesamt passierten in Hessen etwa 320 000 Fahrzeuge die Messstellen. Fast 9000 Fahrzeuge waren zu schnell – also knapp drei Prozent. Die meisten davon überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit allerdings nur moderat und kamen mit einem Verwarnungsgeld davon.

Raser auf der B 47 erwischt

Negative Ausreißer gab es allerdings auch. Die Polizistinnen und Polizisten erwischten 139 Raser. Die fuhren so schnell, dass sie für mindestens vier Wochen auf ihren Führerschein verzichten müssen. Dazu zählt auch ein Verkehrsteilnehmer, der im Kreis Bergstraße vor einen Blitzer der Polizei geraten war: Auf der Bundesstraße 47 zwischen Lorsch und Bürstadt besteht eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 80. Hier rauschte ein Raser mit 147 „Sachen“ in die Messstelle des Polizeipräsidiums Südhessen.

Mit dem Ziel, das Geschwindigkeitsniveau nachhaltig zu senken und damit Verkehrsunfälle mit Toten und Schwerverletzten zu reduzieren, beteiligten sich an knapp 300 Messstellen in Hessen über 800 Polizisten sowie kommunale Mitarbeiter. „Geschwindigkeit ist der entscheidende Faktor bei einem Verkehrsunfall, wenn es um die Schwere der Folgen geht.“ Die Polizei appelliert daher an alle, sich bei jeder Fahrt und zu jeder Zeit an die Regeln zu halten, um so selbst einen Beitrag für mehr Sicherheit und damit für mehr Lebensqualität zu leisten.

Ablenkung oder Routine

In den Gesprächen der Polizisten mit den gestoppten Schnellfahrern deuten viele der Erwischten an, dass sie sich zuvor über Messstellen informiert hätten, aber aus vielerlei Gründen, wie beispielsweise Ablenkung oder Routine auf der gewohnten Fahrstrecke, den Speedmarathon nicht mehr auf dem Schirm hatten. Ihre moderaten Geschwindigkeitsüberschreitungen führten zudem einige der Erwischten auf die deutlich erhöhten Verwarnungs- und Bußgelder bei Geschwindigkeitsverstößen zurück. Auch die derzeit stark gestiegenen Spritpreise haben offensichtlich Auswirkungen auf die Fahrweisen. pol