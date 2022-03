Drei hessische Restaurants bekommen Michelin-Stern

Hessen. Hessen hat drei weitere Ein-Sterne-Restaurants hinzubekommen. In der am Mittwoch präsentierten aktuellen Ausgabe des Restaurantführers "Guide Michelin" werden das "Ox" in Darmstadt sowie in Frankfurt das "Main Tower Restaurant & Lounge" und das "Masa Japanese Cuisine" neuerdings mit einem Stern ausgezeichnet. Zudem erhält das "Mondi" in Kassel einen sogenannten grünen Stern, der besonders nachhaltige und umweltbewusste Häuser kürt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von den bereits ausgezeichneten hessischen Restaurants hat in diesem Jahr keines einen Stern abgeben müssen. Somit gibt es inzwischen 17 Ein-Sterne-Häuser und mit den Frankfurter Adressen "Lafleur" und "Gustav" weiterhin zwei Zwei-Sterne-Restaurants. Auf ein Drei-Sterne-Restaurant müssen die Feinschmecker in Hessen allerdings verzichten.

Der "Guide Michelin" kürt jährlich die besten Restaurants Deutschlands. Die ersten Michelin-Sterne in Deutschland wurden 1966 verliehen. In der aktuellen Ausgabe sind bundesweit insgesamt 327 Häuser aufgeführt, darunter ein neues Drei-Sterne-Restaurant - das "schanz.restaurant." in Piesport (Rheinland-Pfalz), acht neue Zwei-Sterne-Restaurants und 31 neue Restaurants mit einem Stern.

Auf der Suche nach den besten Adressen sind erfahrene, internationale Tester anonym im Einsatz. Der Vergabe der begehrten Sterne liegt ein einheitliches Bewertungssystem zugrunde. Als Kriterien gelten unter anderem die Qualität der Produkte, eine persönliche Note, das Preis-Leistungs-Verhältnis sowie eine auf Dauer gleichbleibende Qualität.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Hinter dem renommierten roten Restaurantführer, der in mehr als zwei Dutzend Ländern erscheint, steht der gleichnamige französische Reifenhersteller. Neben dem "Guide Michelin" erscheint auch der Restaurantführer "Gault&Millau" regelmäßig als wichtiger internationaler Gourmet-Ratgeber. Er vergibt 0 bis 20 Punkte für die Restaurants.