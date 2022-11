Diebe stehlen Anhänger mit Bagger

Pfungstadt. Einen Anhänger mitsamt dem darauf aufgeladenen Bagger haben Kriminelle in Pfungstadt gestohlen. Wie die Polizei gestern berichtete, wurde der in der Retfordstraße abgestellte Anhänger in der Zeit zwischen Donnerstagmittag und Montagmorgen entwendet. Die bislang unbekannten Täter flüchteten unerkannt mit dem silbernen Anhänger samt Bagger.

Nach momentanem Kenntnisstand belaufe sich der entstandene Schaden auf mehrere Tausend Euro, so die Polizei. Zur Tatzeit war das Kennzeichen MSP-RM 538 an dem Anhänger angebracht.

Die Kripo in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet um Hinweise zum Verbleib des Anhängers und des Baggers sowie zu den Tätern unter der Telefonnummer 06151 / 9690. pol