Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Energie - Nächstes AKW-Informationsforum für Bürger-Fragen am 25. Oktober wieder online / Via Internet anmelden Die Zwischenlager-Gesellschaft wird in Biblis erstmals mit am Tisch sitzen

Der Bibliser Bürgermeister Volker Scheib (links) und Kreisbeigeordneter Karsten Krug laden die Bevölkerung zur Sitzung des Informationsforums AKW ein. © Christine Dirigo