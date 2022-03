Die nächste Generation der Bäckerei Fertig

Bensheim. Rosemarie Geiß aus Bensheim hat Informationen zu unserem Bildervergleich vom 9. März mit dem heutigen Café Schmitt beigesteuert.

So hat sie den einen Bäckergesellen mit der Kappe auf der historischen Aufnahme als Jean Schmitt (geboren am 3. März 1891 in Heppenheim, gestorben im Mai 1945 in Bensheim) identifiziert. Dieser steht in unserer heutigen Aufnahme im Eingang zusammen mit seiner Frau Katharina Schmitt (geborene Fertig, geboren am 7. Februar 1886, gestorben am 18. März 1971), der ältesten Tochter von Bäckermeister Johann Josef Fertig, dessen Name in einem neueren Schriftzug über dem Bäckerladen angebracht ist. Diese Aufnahme zeigt nicht nur einen neuen Schriftzug, der Laden wurde auch noch mit einem Schaufenster ausgestattet. Verändert hat sich auch die Hausnummer des Anwesens. Wie heute hat das Haus die Nummer 94.

Jean und Katharina Schmitt sind die Eltern von Heinz Schmitt (geboren am 11. September 1919, gestorben am 7. Juni 1997) – verheiratet mit Klara Schmitt, geborene Weis aus Heppenheim (geboren am 11. September 1922, gestorben am 29. April 2000) –, der das Café Schmitt nach dem Krieg übernommen und bis Mitte der 1980er Jahre geführt hatte.

Rosemarie Geiß ist die Tochter von Heinz Schmitts Bruder Friedel Schmitt, der das Café Ritter am Ritterplatz führte, in dem heute das BA-Medienhaus seinen Sitz hat. koe

