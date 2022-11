Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Pandemie Die Bergsträßer Corona-Infektionszahlen nähern sich dem Jahrestiefstwert

Bergstraße/Darmstadt. Von einem Extrem ins andere: Lagen die Corona-Infektionszahlen im Kreis Bergstraße vor einem Monat noch extrem hoch - mit einer Sieben-Tage-Inzidenz (also der Zahl der gemeldeten Neuansteckungen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen) von 1185 laut Robert-Koch-Institut (RKI) -, so sind sie innerhalb von vier Wochen so weit zurückgegangen, dass die Zahlen sich sogar schon den Jahrestiefstwerten vom Jahresanfang annähern. Konkret: Die Inzidenz liegt am Freitag laut RKI bei 215 - nach 347 vor Wochenfrist.