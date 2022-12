Das Phänomen der Rap-Musik

Heute wurden im BA die Spotify-Auswertungen in Bensheim für 2022 bekannt gegeben. Dabei enthüllt der Audio-Streaming-Dienst, welche Alben, Songs, Künstler und Podcasts dieses Jahr am beliebtesten waren. In Bensheim steht der Rapper RAF Camora auf Platz eins der meistgehörten Künstler 2022. Das Rap-Genre ist in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. Doch woher stammt dieser Musikstil eigentlich?

Rap ist eine Musikrichtung, die um das Jahr 1980 entstand. Beim Rap handelt es sich um Sprechgesang, der sich reimt. Dabei wird der Rapper von einer Hintergrundmusik begleitet, dem sogenannten Beat, der den Rhythmus vorgibt. Die ersten Rap-Künstler waren junge Amerikaner, deren Vorfahren aus Afrika stammen. Sie lebten hauptsächlich in den Armenvierteln von New York City und Chicago. In ihren Liedern ging es meist um Kritik an der Gesellschaft, das Leben in ärmlichen Verhältnissen, Verbrechen oder den Traum von Ruhm und Erfolg.

Die Texte der Rapper sind vorwiegend in Umgangssprache verfasst und enthalten oftmals Schimpfwörter und Wortspielereien. Lange galt Rap als Musik der „Schwarzen“, denn erst nach 1990 begannen andere Kulturen vermehrt an zu rappen. Einer der ersten „weißen“ Rapper in den USA ist der weltbekannte Eminem, der immer noch erfolgreiche Musik produziert.

Rap gehört zur Jugendkultur Hip-Hop. Neben der Musik gehören dazu auch bestimmte Kleidungsstile, eine besondere Jugendsprache, Graffiti oder Tanzarten wie Breakdance. ad

