Darmstädter Schlossgrabenfest erstmals mit Eintrittskarten

Darmstadt. Nach zweijähriger pandemiebedingter Zwangspause wird am Pfingstwochenende vom 2. bis 5. Juni in der Darmstädter Innenstadt wieder das Schlossgrabenfest gefeiert – und zwar nach aktuellem Stand ohne Corona-Auflagen.

Sicher ist bereits, dass u. a. Milow, Alice Merton, Tim Bendzko und Lotte dabeisein werden; weitere Verpflichtungen sind laut Ankündigung der Veranstalter in Vorbereitung. Insgesamt sollen wieder mehr als 60 Bands und zehn DJs auf drei Bühnen zu erleben sein.

Für das Schlossgrabenfest 2022 gibt es erstmals klassische Eintrittskarten. Das Tagesticket kostet 14,98 Euro, das Vier-Tage-Ticket 29,98 Euro. Die tägliche Besucherzahl ist limitiert. Nur so, so die Veranstalter, könne man den gestiegenen Anforderungen, die Corona mit sich bringe, gerecht werden. Es habe dazu keine Alternative gegeben: Sowohl die Kosten als auch die Anforderungen an das Einlassmanagement seien in den vergangenen zwei Jahren enorm gestiegen. Tagsüber soll es aber auch in diesem Jahr über 140 gastronomische Angebote geben, die frei zugänglich sind. Auch die Kinderzeit sonntags wird keinen Eintritt kosten. Den Schlossgrabenbecher gibt es weiterhin, jetzt aber als Pfandbecher, der zurückgegeben werden kann. red/BILD: Björn Friedrich

Info: Weitere Infos und Tickets: www.schlossgrabenfest.de

