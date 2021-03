  Christian Engelhardt gewinnt die Landratswahl

Bergstraße. Bei der Landratswahl im Kreis Bergstraße hat sich Amtsinhaber Christian Engelhardt (CDU) durchgesetzt. Nachdem in den Kommunen nur noch in wenigen Stimmbezirken gezählt wird, liegt Engelhardt bei rund 63 Prozent der Stimmen. Auf Karsten Krug von der SPD entfielen 24 Prozent, Evelyn Berg von den Grünen holte knapp 13 Prozent. Engelhardt liegt in 21 der 22 Kommunen des Kreises vorne, Karsten Krug konnte lediglich in seiner Heimatgemeinde Groß-Rohrheim an Engelhardt vorbeiziehen.

Fünf Bürgermeisterwahlen

AdUnit urban-intext1

In Birkenau ist der unabhängige Kandidat Milan Mapplassary zum Nachfolger von Helmut Morr gewählt worden. Er erhielt 78,59 Prozent der Stimmen. Bernd Brockenauer von der SPD kam auf 21,41 Prozent. Die Wahlbeteiligung betrug 64,58 Prozent.

In fünf Gemeinden im Kreis wurden heute neue Bürgermeister gewählt. Volker Oehlenschläger (CDU) bewarb sich in Fürth als einziger Kandidat. Hier gibt es bereits ein Ergebnis: Er errang 70,66 Prozent bei einer Wahlbeteiligung von 54,6 Prozent.

In Grasellenbach war der einzige Bewerber Markus Röth, der auf 76,77 Prozent kam. Die Wahlbeteiligung betrug 53,31 Prozent.

AdUnit urban-intext2

In Mörlenbach wird der freie Kandidat Erik Kadetsch Nachfolger von Jens Helmstädter, der nicht mehr angetreten war. Kadetsch errang 61,33 Prozent der Stimmen und ließ seine Mitbewerber Bernhard Kraus und Christian Seiler (FDP) weit hinter sich. Seiler erreichte 28,92 Prozent, Krauß 9,75 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 55,16 Prozent.

In Viernheim hat Amtsinhaber Matthias Baaß (SPD) mit 50,03 Prozent im ersten Wahlgang knapp gewonnen. Bernhard Kammer (CDU) erreichte 24,72 Prozent, Thomas Klauder (Grüne) 15,98 Prozent und Ralf Kempf (unabhängig) 5,22 Prozent. Wolfram Theymann (unabhängig) kam auf 4,05 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 45,33 Prozent.

AdUnit urban-intext3

Im Kreis Bergstraße sind unter anderem auch die 71 Abgeordneten im Kreistag neu zu bestimmen. Hier und bei den Gemeindewahlen werden heute nur die Stimmzettel mit Listenstimmen ausgewertet. Die Zettel, auf denen die Wähler Stimmen direkt an Personen verteilt haben, werden ab morgen in den Rathäusern gezählt. Heute gab es daher für die Wahlen zum Kreistag sowie zu den Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindevertretungen nur Trendergebnisse.

AdUnit urban-intext4

Bei den Kommunalwahlen 2016 war die CDU in Hessen mit landesweit 28,9 Prozent stärkste Kraft geworden. Die SPD kam auf 28,5 Prozent der Stimmen, die AfD auf 11,9 Prozent. Die Grünen rangierten bei 11,3, die FDP bei 6,4 und Die Linke und Linke Liste bei 4,5 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 48,0 Prozent.