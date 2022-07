Cantemus tritt in Sankt Georg in Bensheim auf

Bensheim. Kann ja mal passieren, dass sich ein Geburtstagsständchen verzögert. Dass das Beethoven-Programm des Kammerchors Cantemus Bensheim anderthalb Jahre nach dem 250. Geburtstag des Meisters zur Aufführung kommt, ist aber allein Schuld des Corona-Virus.

Am Sonntag (10.) ist es um 18 Uhr in der Bensheimer Pfarrkirche Sankt Georg endlich so weit. Im Mittelpunkt des Konzerts wird Ludwig van Beethovens Messe in C-Dur stehen, für dessen erste Wiedergaben der Komponist einst zu einem Trick griff: Weil ein Dekret die Aufführung kirchlicher Werke in Konzertsälen verbot, fasste Beethoven die Mess-Teile kurzerhand in drei „Hymnen“ zusammen. Hymnischer Gesang von Cantemus und seinem Partnerchor, dem Offenbacher Vokalensemble Prophet, und eine himmlische Orchesterbegleitung durch „concerto classico frankfurt“ werden die Pfarrkirche füllen.

Zwar hatte Beethoven bis dahin noch keine Erfahrungen mit Messen, doch würzte er seinen Erstling mit auffallender melodischer Schönheit, Fugenkunst und einem erfrischend häufigen Wechsel von Chor- und Solopartien. Für deren Qualität stehen vier hervorragende Gesangssolisten und natürlich Christoph Siebert als Dirigent.

Karten kosten 25 Euro, Schüler und Studenten zahlen fünf Euro. Karten zu 22 Euro im Vorverkauf gibt es in der Tourismus-Information sowie über die Homepage www.kammerchor-bensheim.de.