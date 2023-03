Bundesverdienstkreuz für Walter Öhlenschläger

Bergstraße. Landrat Christian Engelhardt hat jetzt Walter Öhlenschläger das Bundesverdienstkreuz überreicht. Damit wird das Engagement des Groß-Rohrheimers für das Gemeinwohl gewürdigt.

Der 66-Jährige hatte Wert darauf gelegt, die Auszeichnung in seinem Heimatort und nicht in Wiesbaden zu erhalten. Denn in Groß-Rohrheim wirkt Öhlenschläger seit mehreren Jahrzehnten. In der Kommunalpolitik bringt er sich als Fraktionschef und Vorsitzender der Freien Wähler/Bürger für Groß-Rohrheim ein. Auch beim Kerweverein, dem Heimat- und Geschichtsverein sowie bei Festen engagiert er sich in außerordentlichem Maße. Sein Einsatz für das Gemeinwohl für die Menschen im Kreis Bergstraße und in Groß-Rohrheim sei absolut herausragend, so Engelhardt im Liederkranz-Sängerheim. red