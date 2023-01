Brand in Lagerhalle löst Großeinsatz in Eberstadt aus

Eberstadt. Nach einem Feuer in einer Lagerhalle in Darmstadt-Eberstadt haben die aufwendigen Löscharbeiten am Montagmorgen andauert.

Gepresste Papierballen waren in Brand geraten, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte. Sie müssen für die Nachlöscharbeiten mit einem Radlader aus der Halle gebracht und auseinandergezogen werden. Der Einsatz auf dem Gelände einer ehemaligen Papierfabrik wird laut Feuerwehr bis mindestens Montagnachmittag andauern.

Die Einsatzkräfte hatten den Brand am Sonntagabend nach rund zwei Stunden unter Kontrolle. Der Schaden könnte nach Polizeiangaben mehrere Hunderttausend Euro betragen. Was den Brand ausgelöst hatte, ist noch unklar. Menschen wurden nicht verletzt.