Bürstadt. In einem ehemaligen Hotel in Bürstadt ist ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Menschen mussten von der Feuerwehr gerettet werden. Der Brand brach kurz nach Mitternacht in einem der früheren Hotelzimmer aus. Das Feuer breitete sich schnell aus. Die Feuerwehr setzte Steg- und Hubrettungsleitern ein, um die Bewohner zu retten.

