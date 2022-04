Bergsträßer Weinlagenwanderung: Genießen, wo die Trauben wachsen

Bergstraße. Zum 33. Mal findet morgen die Bergsträßer Weinlagenwanderung statt. Nach zwei Jahren durch die Corona-Pandemie erzwungenem Leerlauf will man dem regionalen Wein endlich wieder eine naturnahe Bühne schenken und – nicht minder wichtig – die klammen des Weinbauverbandes Hessische Bergstraße Kassen füllen.

Trocken bei bis zu 17 Grad

Denn die Weinlagenwanderung ist nicht nur genussreicher Spaß, sondern auch die Haupteinnahmequelle des Verbands, der mit dem Geld unter anderen Werbemaßnahmen für das Anbaugebiet finanziert.

Nach zweijähriger Durststrecke sei ein warmer Regen auch bitter nötig, so Verbandschef Otto Guthier. Allein mit den Mitgliedsbeiträgen lasse sich die Verbandsarbeit nicht schultern.

Viele Tausend Besucher zieht die Veranstaltung an – die Zahl schwankt je nach Witterung auf hohem Niveau. Für den morgigen Sonntag sollte man sich auf Temperaturen bis zu 17 Grad und einen teils bewölkten Himmel einrichten. Wenn sich das Wetter komplett an die Vorhersagen der Meteorologen hält, wird es auch keinen Regen geben.

In Zusammenarbeit mit den Kommunen Zwingenberg, Bensheim und Heppenheim und dem Landkreis Bergstraße werden die Weinberge am 1. Mai – wie schon 2018 – als Veranstaltungsgebiet mit eigener Festordnung ausgewiesen, so dass der Verband ein Marktrecht geltend machen kann. Was nach dem Problemjahr 2017 als Reaktion auf Suff und Vermüllung in den Rebzeilen eingeführt wurde, soll auch diesmal gelten. Somit kann der Verband Kontrollen durchführen und gegebenenfalls auch Personen der Strecke verweisen. Ein Sicherheits- und Ordnungsdienst wird darauf achten, dass kein Alkohol mitgebracht wird und die Weinlagenwanderer nicht über die Stränge schlagen.

Kampf gegen den Müll

Verzichtet wird auf den Ausschank in der Lage Bensheimer Streichling. Das bedeutet, dass zwischen dem traditionell sehr beliebten Stand zwischen Hemsberg und Paulus und dem quirligen Treffpunkt am Kirchberg eine größere weinhaltige Lücke klafft.

Wanderer sollten sich daher für diesen Abschnitt vorausschauend etwas Proviant einpacken. Auch flüssigen. Den Bergsträßer Wein gibt es auch flaschenweise.

Bewährt habe sich auch das 2018 eingeführte Pfandsystem. Vor Ort gekaufte Flaschen werden mit einer Pfandmarke serviert, bei Rückgabe erhält man das Geld zurück. Auch dies soll mit dafür sorgen, dass die Weinberge und angrenzenden Wohngebiete sauber bleiben. „Wir nehmen das Thema sehr ernst“, betont Otto Guthier. Man wolle keinen Müll, weder im Wingert noch auf der Straße.

Die Erinnerung an 2017 sitzt noch immer tief. Danach hatte der Weinbauverband die Notbremse gezogen und die Maiwanderung als Aushängeschild für den Bergsträßer Wein und die gesamte Region konzeptuell komplett überarbeitet. Mit spürbarem Effekt: Die Ausgabe 2018 lief in deutlich geordneteren Bahnen als im Jahr zuvor. Die Kontrollen auf mitgebrachten Alkohol und die Präsenz einer Security hatten Wirkung gezeigt.

Dem weißen Römer folgen

Auf der 18 Kilometer langen Strecke zwischen Zwingenberg im Norden und Heppenheim im Süden führt der mit einem weißen Römer markierte Weg durch das Rebland. An den insgesamt sechs verbliebenen Stellen befinden sich Probierstände, an denen morgen wieder ab 9 Uhr Weiß-, Rosé- und Rotweine sowie Seccos und Sekt ausgeschenkt werden.

Der Weg durch maigrüne Weinberge lässt sich in sechs Stunden gemütlich zurücklegen. Zwar geht es öfter mal bergauf und bergab, aber allzu steile Anstiege sind nicht zu bewältigen. Zugänge gibt es natürlich auch für Quereinsteiger, die kürzere Strecken bevorzugen.

An vielen Stellen öffnet sich den Weinlagenwanderern von unterwegs der Blick auf den Oberrheingraben und die benachbarten Weinbaugebiete Pfalz, Rheinhessen, Rheingau und Baden.

Busverkehr erweitert

Über den Rückweg zu Parkplatz oder Bahnhof müssen sich die Weinlagenwanderer nicht die Köpfe zerbrechen. Zur Weinlagenwanderung wird das Angebot auf der Buslinie 669 (Alsbach – Heppenheim) an diesem Tag erweitert. Die Busse verkehren in der Zeit zwischen 8 und 20 Uhr bis zum Bahnhof in Heppenheim im Viertelstundentakt. In Alsbach kann man von und zur Straßenbahnlinie 8 umsteigen.