Das heutige historische Bild in unserer Serie „Bergsträßer Ansichts-Sachen“ verdanken wir einmal mehr dem Fotografen Helmut Wahl, der als aufmerksamer Chronist die Veränderungen in Bensheim und den Alltag in der Stadt eifrig mit der Kamera festgehalten und so für die Nachwelt konserviert hat. Das Stadtarchiv Bensheim hat uns auch die Aufnahme aus dem fotografischen Nachlass von Helmut Wahl zur Verfügung gestellt hat. Bensheim in den 1950er Jahren: Das waren keine schön herausgeputzten Fachwerkhäuser, sondern oftmals ärmliche Häuser voller Tristesse, wie hier im Unteren Grabengässchen dokumentiert.

Nichtsdestotrotz hätte man viele dieser Gebäude sicher retten können, aber der Zeitgeist war ein anderer, und so wurden viele Häuser im Zuge der städtischen Umgestaltung in den 1970er und 1980er Jahren abgerissen. tn/BILD: Thomas Neu

