Mehrkosten von 177 Millionen Euro würden laut Berechnungen der Bahn entstehen, wenn – anders als auf dieser Illustration der Bahn dargestellt – die neue ICE-Trasse nicht oberirdisch (im Bild unten links beginnend), sondern schon ab Beginn der Einhäuser Wohnbebauung in einem Tunnel geführt und die Trasse auch nach der Unterquerung von B47 und A 67 hinter Lorsch in einem Tunnel bleiben würde, der in die von der Bahn bereits fest eingeplante Röhre Richtung Neuschloss übergeht.

© Bahn