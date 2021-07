Es ist Ferienzeit an der Bergstraße. Viele, aber längst nicht alle, machen sich auf in den Sommerurlaub. Für alle diejenigen, die ihre Ferien zuhause verbringen, haben Bergsträßer, die in der Bensheimer Fußgängerzone unterwegs waren, einige Tipps.

Meret Dücker, 13, Heppenheim: Meine Tipps sind, mit Freunden ins Schwimmbad zu gehen oder einfach an einem See oder auf einer Wiese

...