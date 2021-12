Am Samstag Impfaktion ohne Anmeldung in Auerbach

Bensheim. Der Verein Wir sind Bergstraße hat am Samstag (18.) – wie berichtet – eine Advents-Impfaktion auf die Beine gestellt. Von 10 bis 14 Uhr kann man sich im Bürgerhaus Kronepark in Auerbach seinen Piks in den Oberarm abholen. Verimpft wird das Vakzin von Moderna, möglich sind wie gehabt Erst-, Zweit- oder Boosterpiks (frühestens fünf Monate nach der Zweitimpfung).

Ursprünglich wurden die Termine per Anmeldung vergeben, weil aber ausreichend Impfstoff vom Kreis Bergstraße, mit dem der Verein kooperiert, zur Verfügung gestellt wird, können auch Kurzentschlossene ohne vorherige Kontaktaufnahme vorbeischauen. Geimpft wird entsprechend der Stiko-Empfehlung. Nach Angaben von Wir sind Bergstraße sind zum Termin Versichertenkarte, Impfpass und ein Lichtbildausweis mitzubringen.

„Bei uns haben sich viele hilfsbereite Menschen gemeldet, die uns und die Aktion unterstützen wollen“, erklärte Vorsitzende Bianca Scholz. Sie hofft auf eine entsprechende Resonanz und möglichst viele Impfwillige, schließlich ist der ehrenamtliche Aufwand zum Wohl der Allgemeinheit an dieser Stelle immens. So stellt der Verein ehrenamtliche Ärzte, Apotheker, Medizinisch-technische Assistenten, Krankenschwestern und viele weitere Helfer für die Koordination und Administration vor Ort. Der Kreis liefert das Vakzin und unterstützt bei der Datenerfassung.

