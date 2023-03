ADAC rechnet in Osterferien mit vielen Urlaubern Richtung Süden

Hessen. Der ADAC Hessen-Thüringen rechnet mit Beginn der Osterferien an diesem Freitag mit vielen Urlaubern, die Richtung Süden in die Alpen oder in südlichere Länder sowie an die Küsten unterwegs sind. Wintersportfans und Reisende, die die Alpen queren, sollten für die Anreise unbedingt an Winterreifen und Schneeketten denken, hieß es am Donnerstag. Bereits in mittleren Lagen müsse auch jetzt noch mit winterlichen Straßenverhältnissen gerechnet werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Staus erwartet der ADAC besonders am Freitag von 13 bis 19 Uhr, am Samstag und Sonntag von 8 bis 12 Uhr und von 16 bis 20 Uhr. Vor allem im Bereich von Baustellen müsse mit Behinderungen gerechnet werden. Das gelte etwa für die Autobahnen rund um das Hattenbacher und Kirchheimer Dreieck, die A44 bei Kassel und aufgrund vieler Brückenbaustellen für die A45 zwischen Gießen und Lüdenscheid. Insgesamt werde ein moderaterer Osterreiseverkehr als in den Vorjahren erwartet, da viele Reisende mit dem Flugzeug statt mit dem Auto in den Urlaub aufbrächen.