Bergstraße. „Der Anstich ist gemacht, die Spargelsaison eröffnet!“ Bärbel Schader hatte schon anlässlich der Vorstellung des Programms zur Spargelwanderung in eine Zeit eingestimmt, in der sich vieles um das königliche Gemüse dreht. Das Schöne sei, dass „es beide Städte gemeinsam tun“, lobte die Bürstädter Rathauschefin die interkommunale Zusammenarbeit. Unterdessen berichtete Lampertheims Stadtoberhaupt von Anfragen mittel- und nordhessischer Reisegruppen. Längst sei das Event im Ried ein „hessenweites Ereignis“.

Wie vielfältig sich das Programm rund um den Spargel an diesem Sonntag, 30. April, zwischen 10 und 18 Uhr gestaltet, zeigt ein Blick auf das Teilnehmerfeld: Höfe, Caterer, Wein- und Gemüsebauern, aber auch Kulturschaffende und Gewerbetreibende verteilen sich auf 23 Stationen entlang einer 4,4 Kilometer langen Strecke zwischen dem AZ-Vogelpark Lampertheim und dem Landgasthof Waldschänke in Bürstadt.

Für den Vogelpark ist es die erste Teilnahme an der Veranstaltung, die in besten Zeiten 25 000 Besucher angelockt hat. Neben Pfälzer Wein, Kuchen und Spargelspezialitäten wird auf dem Parkgelände ein Kinder- und Familienprogramm geboten. Station zwei beherbergt Billaus Spezialkulturen. Freuen dürfen sich Gäste vor allem auf die Spargelpizza. Kurz dahinter sind im Bauernladen Steinmetz Grill- und Spargelgerichte zu ergattern. Die Erdbeeren stammen frisch vom Feld. Für schlechtes Wetter hat man ein Zelt beschafft. Live-Musik spielt die Band „Original“.

„Sohn Mannheims“ zu Gast

Einen hochkarätigen musikalischen Gast empfängt die vierte Station: Karim Amun von den „Söhnen Mannheims“ soll bei Strauß Gemüsebau für Stimmung sorgen. Auch wird die „Tanzebene Lampertheim“ ihren Auftritt haben. Ansonsten dürften Flammkuchen, Spargel und selbst gemachte Bratwürste hoch im Kurs stehen. Der Gemüsehof Schmidt ermöglicht den Blick hinter die Kulissen: Von der Aufbereitung bis zur Kühlung und Sortierung ist der komplette Prozess der Spargelproduktion zugänglich. Im Hof findet ein Künstlermarkt statt. „Gin Fizz“ ist der musikalische Act an dieser Station, an der auch THW, Jugendfeuerwehr und der Flugscheibensport Lampertheim vertreten sind. Das Stadtmarketing informiert an Station sechs über Geopark und Bundesgartenschau. Für mobilitätseingeschränkte Besucher steht eine E-Rikscha zur Verfügung. Auch dabei ist das Sekthaus Schneider.

Sodann ist der „Schlagbaum“ erreicht – das Bürstädter Gebiet beginnt. Für die „Grenzstoahogga“ springt eine jüngere Gruppierung ein, verriet Störmer. Die eine oder andere „Kontrolle“ sei durchaus möglich. Hier steht auch die Hauptbühne, an der um 11 Uhr die Eröffnung mit Lampertheims Spargelkönigin Stella-Svenja I. und Sonnenbotschafterin Luisa-Marie I. aus Bürstadt stattfindet.

An der achten Station informiert die touristische Arbeitsgemeinschaft Vorderer Odenwald, daneben gibt es bei Herrmann Gastro Spargelburger, Spargelbratwurst, Pommes, Bier und Weine. Den „Freunden Historischer Fahrzeuge in Lampertheim“ gehört die zehnte Station mit Autos, Motorrädern und Traktoren. Hauptsponsor Energieried platziert sich in Nachbarschaft zu Luftballon Kaiser.

Mitmachaktionen für Kinder plus Informationen zum Geo-Naturpark bietet die Nummer 13. Den Schaustellerbetrieb Markus Schneider hat sich Bärli Spargel, betrieben von Andreas List, dazugeholt. Neben Kinderkarussell und Bungee-Trampolin werden Crêpes und Spargel gereicht.

Blick in Gewächshäuser

Eine Führung durch das „Gewächshaus der Zukunft“ ist möglich bei Energy Biosphere Food. Zu einem Tag der offenen Tür lädt die Gärtnerei Molcz an Station 16 ein. Kinder können bei einer Rallye Preise gewinnen. Der Ratskeller Bürstadt steuert Kulinarisches von Feuerwurst über Schnitzel bis zum Rebknorzenspieß bei. Historische Fahrzeuge werden auch beim Bulldogclub Bürstadt ausgestellt. Die Landfrauen Lampertheim verkaufen selbst gebackene Torten an Station 18. Gegenüber beweisen die Imker, wie „mit Bienen das Leben blüht“.

Einen stillen Moment gewährt die Sankt-Wendelinus-Kapelle, die eigens geöffnet wird. An der 21. Station zeigen sich regionale Künstler beim Schneider-Hof. Live-Musik spielt ab 11 Uhr die KKM Bürstadt. Ab 15 Uhr tritt der Chor Emotion auf. Der VfR ist samt Boulefreunden ebenfalls dabei, Doll‘s Metzgerei liefert Leckeres vom Grill. Kühle Getränke gibt es zum Abschluss am Boxheimer Hof. Wie gewohnt ist ein Shuttle-Service eingerichtet: Zwischen 10 und 18 Uhr pendeln Busse zwischen den Bahnhöfen beider Städte. Angesteuert werden auch die Großparkplätze. /sm